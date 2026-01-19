Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Concepción

¿Cuándo y dónde ver a U. de Concepción ante Central Español por la Serie Río de La Plata?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco recién ascendido a la Liga de Primera debió cambiar de rival en el torneo amistoso.

¿Cuándo y dónde ver a U. de Concepción ante Central Español por la Serie Río de La Plata?
Pese a que tenía pactado un duelo ante otro rival, Universidad de Concepción disputará su primer partido por la Serie Río de la Plata ante Central Español en Uruguay este lunes.

¿Por qué jugará con otro equipo?

Todo se debe a que Racing de Montevideo debió reacomodar sus horarios por una reprogramación de la Copa de la Liga de Uruguay, en la que se medirá frente a Peñarol.

Debido a esto, el cotejo del cuadro recién ascendido a la Liga de Primera mantuvo su fecha para este 19 de enero a las 21:00 horas (00:00 GMT), todo con la transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

Además, los detalles relacionados a este evento podrás encontrarlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y también seguir el partido en la transmisión de Cooperativa Deportes.

En portada