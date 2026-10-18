Exsubsecretario Otero reconoció diferencias y discusiones con Duco en el Mindep

A poco más de dos meses desde su salida de la Subsecretaría del Deporte, Andrés Otero contó que tuvo algunos cara a cara con la exministra Natalia Duco respecto a la dirección del Ministerio del Deporte bajo su breve periodo.

"Tuvimos una relación profesional, no puedo negar que tuvimos diferencias en cómo ver y entender la gestión deportiva, pero no fue más que eso. Diferencias", señaló en entrevista con La Tercera.

Otero remarcó que fueron "discusiones como hay en cualquier cosa. También se da con personas con las que uno trabaja. En todos mis trabajos he tenido discusiones con mis jefes y mi subalternos, y creo que las discusiones ayudan a construir".

"Sí, tuvimos discusiones con la exministra Duco, pero insisto, tenían que ver con que teníamos distintas formas de entender la gestión deportiva", volvió a aclarar, indicando que "las discusiones siempre eran en la búsqueda de construir y llegar a acuerdos".

"Las formas son muy importantes a la hora de conducir cualquier tarea de responsabilidad mayor. Para mí las formas no son algo negociable, creo que siempre uno tiene que tener buenos tratos, liderazgo positivo, empoderar a los equipos", agregó.

Por otro lado, Otero repasó el desencuentro por la decisión de Duco de remover a Lorena Castillo del IND tras la polémica por el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS: "Para mí Lorena Castillo, y lo dije siempre, estaba haciendo un buen trabajo como directora nacional y ha hecho siempre un muy buen trabajo. Por supuesto que teníamos una discrepancia con la ministra. Obviamente, ella era la ministra y estaba tomando una decisión que respeto, pero le manifesté que no estaba de acuerdo".

Andrés Otero evitó referirse a la denuncia contra Duco ante Contraloría por el presunto uso irregular de un vehículo fiscal, aunque admitió: "No lo pasé bien en el Ministerio por varias cosas".

El "sorpresivo" llamado de Kast y el adiós al cargo

El actual gerente general de la Federación de Tenis de Chile además contó cómo fue el día de su salida: "El 13 de agosto estaba en mi casa, había hecho dormir recién a mi hija de un año cuando me llama el Presidente. Contesto y me pide la renuncia. Voy a estar siempre a disposición del gobierno del Presidente Kast para ayudar y para que siga adelante con lo que votó una inmensa mayoría de chilenos".

Otero admitió que "fue un poco sorpresivo" su adiós a la cartera y no pudo hablar con Kast en profundidad al respecto, "pero al Presidente no se le cuestionan sus decisiones. Sí me llamó harta gente del gobierno, colegas subsecretarios, funcionarios, muchísimos deportistas; me dejó muy lleno el corazón".

"No sé si llamarle un alivio, pero sí estaba viviendo un tema personal más o menos intenso en esos días y me sentí con más tiempo para mis hijas, mi mujer y para mí. Me dejó mucho más tranquilo porque pude hacer cosas que parecen absurdas", expuso sobre su salida de a subsecretaría, calificando su retorno a la Ferech como su "lugar en el mundo".

"Para mí lo más fácil sería decir que me arrepiento de lo que pasó en estos seis meses. Y no, no soy una persona que se arrepienta. Tampoco siento que haya cometido un error al aceptar trabajar en el gobierno, porque cuando el Presidente de la República te pide que sirvas al país, uno no puede sino tomar el camino. Lo mismo hice con el Presidente Sebastián Piñera hace ocho años (...) Han pasado solo dos meses y el momento de hacer una evaluación más profunda llegará cuando haya tenido el tiempo y distancia necesarios para procesar lo vivido", agregó.