Contraloría abrió investigación a ministra Duco tras denuncia por uso irregular de auto fiscal

El historiado proceso de Natalia Duco como ministra del Deporte sumó un nuevo capítulo al conocerse una denuncia ante la Contraloría General de la República por el presunto mal uso de un vehículo fiscal para acudir a un evento de carácter particular.

Una persona externa al Mindep solicitó a la Contraloría iniciar una investigación pues el día 23 de abril Duco asistió "con medios públicos a una actividad nocturna de celebración, ajena a su rol como ministra", tal como señaló el escrito acusatorio revelado por La Tercera.

El referido medio señaló que existen fotografías de la ministra en la actividad particular de esparcimiento, donde también estaban presentes otros funcionarios y el conductor del vehículo quedó esperando en una terraza con una manta.

Dentro de la denuncia también se cuestionó la entrega de la beca Proddar, señalando que la renuncia al beneficio hecha por Duco en febrero "debió haberse realizado a lo menos desde la misma fecha en que se le presentó como futura ministra", a inicios de enero. También fue solicitado determinar si corresponde algún reintegro de fondos.

"Atendido que llegó formalmente una denuncia, se pidió un informe al ministerio respectivo, que es el procedimiento habitual en estos casos", confirmó Contraloría a La Tercera.

Este escenario, que podría derivar en medidas disciplinarias administrativas contra la ministra, se suma a otras controversias durante estos cinco meses de Duco a cargo de la cartera.

Anteriormente, la exatleta causó revuelo por poner como "prioridad número uno" el dar "ropa linda a los deportistas"; adelantó el desarrollo planes de apoyo al rodeo; dejó en entredicho la postulación a los Juegos Olímpicos 2036; canceló los Juegos Nacionales y Paranacionales, y fue parte de la polémica por el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS; incluyendo la solicitud de renuncia a la directora subrogante del IND, Lorena Castillo, pese a los conductos regulares del sistema de Alta Dirección Pública.