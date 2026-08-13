La Moneda informó que Natalia Duco dejó de ser ministra del Deporte

El Gobierno informó la noche de este jueves, a través de un comunicado de prensa, que la exatleta Natalia Duco dejó de ser la ministra del Deporte, y también fue desvinculado el subsecretario Andrés Otero, en medio de la polémica desatada por la denuncia en su contra ante la Contraloría General de la República por el uso de un auto fiscal para asistir a una actividad recreativa.

En un breve documento se anunció que "la Dirección de Prensa de la Presidencia comunica que, a partir de hoy, el Presidente de la República, José Antonio Kast, ha aceptado la renuncia de Natalia Duco y Andrés Otero, en los cargos de ministra y subsecretario del Deporte, respectivamente".

Tras la denuncia que se había presentado ante el órgano contralor, este le pidió explicaciones a la secretaria de Estado, quien en su respuesta por escrito argumentó que se trató de una reunión de trabajo, lo que justificaba el uso del vehículo oficial. Sin embargo, un video publicado por La Tercera mostró a la exatleta en un festejo con karaoke, asado y bebidas.

Este hecho generó molestia en el Ejecutivo, que ya veía compleja la continuidad de Duco a causa de una serie de controversias, como el anuncio de la cancelación del concierto del popular grupo coreano BTS en el Estadio Nacional, que debió se revertido.

También se recuerda una de sus primeras intervenciones a cargo de la cartera de Deportes, cuando dijo que la prioridad de su ministerio era entregar "ropa linda" a los deportistas para competir.

Y se le cuestionó también por recibir la Beca Proddar (Programa de Retasación y Desarrollo de Deportistas de Alto Rendimiento) por más de 51 millones de pesos totales entre 2022 y 2026, a pesar de periodos en los que no compitió formalmente. Debido a la controversia y su nombramiento como ministra del Deporte, renunció al beneficio.

Su última aparición pública como ministra se produjo el martes, cuando asistió al partido entre Chile y Turquía en el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17, oportunidad en la que fue abucheada por el público.