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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Duco pidió la renuncia de la directora del IND por crisis de BTS

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Lorena Castillo fue notificada este miércoles de la solicitud de salida del cargo por parte de la ministra del Deporte.

Duco pidió la renuncia de la directora del IND por crisis de BTS
 EFE | ATON

La decisión se conoce a menos de 24 horas de que se confirmara el uso del Estadio Nacional para los shows de BTS.

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La polémica por los shows de BTS en Chile que escaló hasta La Moneda tiene su primera víctima, con la ministra del Deporte, Natalia Duco, pidiendo la renuncia de la directora (s) del Instituto Nacional de Deporte (IND), Lorena Castillo.

Desde La Tercera informaron que Castillo fue notificada este miércoles de la solicitud de salida del cargo, a menos de 24 horas de que se confirmara por parte de la cartera el uso del coliseo ñuñoíno para la realización de las presentaciones del septeto surcoreano, agendadas para el 14, 16 y 17 de octubre.

La crisis que tuvo por varias semanas en el limbo a los conciertos de los ídolos del K-pop tuvo a ARMY -como se conoce a los seguidores de BTS- manifestándose a nivel nacional y llegando hasta el Palacio de La Moneda, además de apuntar directamente en redes sociales a la responsabilidad de Duco en la no autorización inicial del Estadio Nacional.

Hasta el momento, la titular del Deporte no ha hecho ninguna autocrítica y ha descartado tener que asumir el costo de esta controversia, apuntando sus dardos a la productora DG Medios -a cargo de los shows de BTS en Chile- y reiterando en múltiples ocasiones que el uso del Estadio Nacional nunca estuvo confirmado.

Esto en contraste con la reunión de lobby del pasado 27 de marzo, donde Duco y Carlos Geniso, representante legal de DG Medios, cerraron un preacuerdo para facilitar el Coliseo Central.

Sin embargo, la ministra no es la encargada de administrar el recinto, sino que el IND. De hecho, Castillo no fue parte de ese encuentro, realizado sin representantes de la directiva de la institución encargada del Estadio Nacional.

La situación derivó en tensiones internas, con el IND alertando en múltiples ocasiones al equipo de Duco para dar solución a las negociaciones antes que estallara la polémica el pasado jueves 2 de julio.

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