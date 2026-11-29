El piloto español Marc Márquez puso fin a su legendaria carrera en el MotoGP este domingo 29 de noviembre, nada menos que como local en el Gran Premio de Valencia que cerró al temporada.

El catalán del equipo Ducati venía de una accidentada carrera sprint el día sábado, pero se subió al podio con un celebrado segundo lugar. El ganador de la jornada fue el también español Raúl Fernández (Trackhouse), mientras que el tercer lugar quedó en manos de Pedro Acosta (Red Bull KTM), otro de sus compatriotas.

Independiente del desarrollo de la carrera, el foco estuvo en Márquez, quien se había coronado campeón del 2026 en la penúltima fecha, corrida en Portugal.

En la ceremonia de premiación, los fanáticos aplaudieron al emocionado multicampeón mundial.

"El Marc piloto acaba aquí, pero Marc persona sigue y se lleva un recuerdo increíble del motociclismo, del deporte, de los aficionados, que siempre lo llevaré en el corazón. He disfrutado de esa última vuelta, mirando incluso a la grada para que quedara grabado en mi corazón", señaló en conferencia de prensa.

También le dedicó palabras a su hermano Alex, también corredor de MotoGP y su escolta en la campaña 2025: "La otra cosa que voy a echar de menos es compartir pista con mi hermano. Ha sido lo mejor de mi carrera deportiva, poder compartir podios con él, poder ser campeones y subcampeones del año pasado".

"Evidentemente, ha habido emoción, ha habido felicitaciones de los otros pilotos y cuando me he montado en la grada a ver la reacción de la gente... Estaba muy concentrado. Me he ido y he cumplido mi sueño. Llegué a MotoGP en 2013 en el podio y me voy en 2026 en el podio", sumó.

Marc Márquez se coronó campeón del mundo en ocho ocasiones, siendo el máximo ganador junto al italiano Giacomo Agostini, dominador entre los años 60s y 70s cuando la categoría aún se denominaba simplemente como 500cc.

El "Trueno de Cervera" debutó ganando los campeonatos de 2013 y 2014, un tetracampeonato entre 2016 y 2019, para rematar con el bicampeonato 2025-2026. Aquellas cosechas desplazaron al también legendario Valentino Rossi al tercer puesto del palmarés histórico.