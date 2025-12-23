"Preocúpense de ganar sus partidos": La réplica de Alejandro Domínguez a las quejas de Gattuso

Alejandro Domínguez salió al paso de los cuestionamientos internacionales y defendió con firmeza la cantidad de plazas que posee Sudamérica para el próximo Mundial 2026. El presidente de Conmebol aseguró que tener seis cupos directos y uno al Repechaje es una cuestión de "justicia" deportiva, argumentando la calidad de la competencia en la región.

"Para mí eso es justicia porque el mejor fútbol del mundo se juega y nace, o en todo caso, nace, se juega y se exporta en Sudamérica", declaró el dirigente en un evento realizado en la ciudad de Ypané, Paraguay.

La respuesta a las críticas europeas

Sus palabras tuvieron un destinatario claro. Recientemente, Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia, cuestionó los criterios de clasificación tras fallar en su intento de obtener un boleto directo. Ante esto, Domínguez fue tajante: "Recomiendo que no se preocupen tanto de Sudamérica, a esos países les recomiendo que se preocupen más en ellos mismos y que ganen sus partidos, porque solamente clasifican los que ganan".

El timonel del fútbol sudamericano agregó que "es lindo escuchar que nos critiquen" desde el otro lado del mundo, invirtiendo la dinámica histórica. Incluso, planteó que lo ideal sería que las diez selecciones asociadas a Conmebol pudieran ir al Mundial, ya que "van a subir el nivel" del certamen.

El conflicto se enmarca en la definición de los últimos clasificados para la cita en Norteamérica, donde equipos como Paraguay lograron su retorno tras 16 años, mientras potencias como Italia deberán sufrir nuevamente en la repesca europea.