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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Polémicas

Reportaje reveló que Infantino prometió a Trump anular tarjeta roja a EE.UU. en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un medio norteamericano contó detalles del perdonazo a Folarin Balogun tras un llamado telefónico entre el presidente de la FIFA y el mandatario.

Reportaje reveló que Infantino prometió a Trump anular tarjeta roja a EE.UU. en el Mundial
 Archivo EFE
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El polémico perdonazo de la FIFA al estadounidense Folarin Balogun en el pasado Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo en las ultimas horas, ya que se revelaron detalles del llamado telefónico de Donald Trump a Gianni Infantino, y una promesa que hizo el presidente del fútbol mundial al mandatario norteamericano.

El New York Post, en un reportaje, detalló los eventos y con fuentes internas de la FIFA, aseguró que Infantino accedió a la solicitud de Trump de anular la tarjeta roja que había recibido Balogun en el partido ante Bosnia y Herzegovina en 16avos de final, para que pudiera estar disponible en la llave de octavos ante Bélgica.

"Él le dijo al presidente Trump que se haría cargo del asunto. Una llamada y estaría listo", dijo una de las fuentes de la FIFA al citado medio.

Infantino, cuando ocurrió el escándalo en julio pasado, había afirmado que no estuvo involucrado en el perdonazo a Balogun; y el New York Post, ante estas revelaciones de las fuentes anónimas, consultó a la FIFA para tener una nueva versión de los hechos.

"Nuestra posición no ha cambiado, independiente de las declaraciones de las fuentes anóminas", dijo un vocero de la FIFA.

Además, en esta jornada, el Consejo de la FIFA decidió que la Comisión Legal revise los procedimientos disciplinarios y presente un informe en la próxima reunión, en diciembre, tras la decisión de la Comisión Disciplinaria de suspender en periodo de prueba durante un año la sanción de un partido al estadounidense Balogun.

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