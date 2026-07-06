Infantino admitió llamado de Trump aunque aclaró que "los órganos de FIFA son independientes"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso de la controversia generada en torno a la decisión del Comité Disciplinario de levantar la sanción al delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, permitiendo su participación en el duelo ante Bélgica luego de haber sido expulsado en el partido ante Bosnia-Herzegovina.

A través de una declaración pública, el timonel del fútbol mundial abordó los cuestionamientos sobre una presunta intervención política y confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la previa de la resolución.

"Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el presidente de los Estados Unidos, y sobre este tema, recibí una llamada del presidente Donald Trump", reconoció Infantino, matizando que este tipo de contactos forman parte de su agenda habitual con "jefes de Estado, funcionarios gubernamentales y ejecutivos de todo el mundo".

En esa misma línea, el dirigente suizo aseguró que le aclaró al mandatario norteamericano el funcionamiento de las instituciones del fútbol: "Le expliqué que existía un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido a su debido tiempo por los órganos competentes".

Ante las críticas por el "perdonazo" al atacante norteamericano, Infantino insistió en que las determinaciones del Comité Disciplinario no pasan por su oficina y que la autonomía de estos tribunales es clave para el desarrollo de la actividad.

"Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario y deciden los casos basándose en los reglamentos aplicables", apuntó el dirigente, agregando que "a veces me sorprenden (las decisiones). A veces estoy de acuerdo con ellas y a veces no".

"El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento", concluyó.