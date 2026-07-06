Donald Trump reconoció que habló con Infantino por roja a Balogun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que intervino de manera directa ante el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, para cuestionar la expulsión del delantero Folarin Balogun durante el encuentro entre la selección norteamericana y Bosnia-Herzegovina en la Copa del Mundo.

En una comparecencia realizada en la Casa Blanca, el mandatario defendió su accionar bajo el argumento de que la jugada en cuestión "no fue foul".

"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido foul", declaró Trump ante los medios de comunicación.

El gobernante catalogó de "injustas" las normativas vigentes sobre las tarjetas rojas automáticas y dirigió sus críticas hacia el árbitro brasileño Raphael Claus, encargado de impartir justicia en el duelo de dieciseisavos de final.

Trump tildó de "muy sospechoso" el historial del réferi, quien expulsó al atacante de 25 años tras revisar en el VAR un pisotón sobre el tobillo del defensor Tarik Muharemovic.

A pesar de que la infracción fue ratificada por la tecnología en el terreno de juego, la Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó dejar la suspensión automática de un partido "en suspenso durante un período de prueba de un año".

Con esta resolución, Balogun quedó eximido del castigo inmediato y se encuentra habilitado para disputar el compromiso de octavos de final de este lunes frente a Bélgica, programado en la ciudad de Seattle.