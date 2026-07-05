Hasta Trump lo celebró: FIFA levantó castigo a Balogun y jugará por EE.UU. en octavos

Folarin Balogun, delantero de la selección de Estados Unidos, quedó habilitado para enfrentar a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026, luego de que FIFA levantó la suspensión que debía cumplir por su expulsión ante Bosnia-Herzegovina.

El caso sumó un ingrediente político, ya que el periodista Ben Jacobs aseguró que la Casa Blanca realizó una llamada directa a FIFA para pedirle a Gianni Infantino que revisara la tarjeta roja que recibió el atacante norteamericano.

De acuerdo a la información del comunicador, FIFA fue consultada por esta situación y apuntó a los antecedentes revisados por su comité independiente, mientras fuentes del organismo insistieron en que la influencia de la Casa Blanca no pudo afectar la decisión final.

La sanción fue suspendida a partir del artículo 27 del Código Disciplinario de FIFA, con un período probatorio de un año, por lo que Balogun quedó disponible para el decisivo cruce de este lunes ante Bélgica.

La resolución incluso fue celebrada por Donald Trump, quien escribió en Truth Social: "Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", en una reacción que aumentó el ruido en torno a la decisión del organismo rector del fútbol mundial.

Balogun había visto la roja por una infracción sobre Tarik Muharemovic en el triunfo 2-0 sobre Bosnia- Herzegovina, resultado que instaló a Estados Unidos en octavos de final de un Mundial que disputa como anfitrión.

Balogun registra tres goles por la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026.