La NFL anunció la participación de Green Day en la ceremonia de apertura del Super Bowl

La NFL anunció este domingo que la banda estadounidense Green Day participará en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX que se jugará el 8 de febrero de 2026.

El grupo californiano se une a los cantantes Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, que también participarán en la ceremonia de apertura y al cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien será la figura principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se disputará en el Levi's Stadium, de Santa Clara (California).

"Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como banda principal, a la vez que honra a las leyendas de la NFL, es una forma increíblemente conmovedora de inaugurar el Super Bowl LX", comentó Tim Tubito, director de eventos de la NFL.

"Estamos muy emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 en nuestra casa. Estamos honrados de celebrar a los jugadores más valiosos que dieron forma a este deporte y cantar para los aficionados de todo el mundo", expresó Billie Joe Armstrong, vocalista.