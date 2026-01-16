Brabec dio un golpe decisivo en motos y recuperó el liderato del Dakar a un día del final

El Rally Dakar vivió este viernes una jornada clave que ppuede definir al campeón de la categoría de motos. Ricky Brabec asestó un golpe de efecto decisivo al imponerse en la duodécima etapa y recuperar el liderato de la clasificación general cuando solo resta una jornada para el cierre de la competencia en Arabia Saudita.

El estadounidense de Honda ejecutó a la perfección su plan estratégico en la especial de 311 kilómetros entre Al-Henakiyah y Yanbu. Brabec, que comenzó el día con 23 segundos de desventaja respecto a Luciano Benavides, decidió en la etapa anterior dejar salir por delante al argentino de KTM para presionarlo, una maniobra que dio resultado.

En la ruta, Brabec marcó un tiempo de 03h19'01'', registro suficiente para imponerse con autoridad y aventajar a Benavides en 00h03'43''. Con este desempeño, el norteamericano pasó a liderar la tabla global con un margen de 00h03'20'' sobre el trasandino, situándose en una posición inmejorable para conquistar su tercer Dakar, tras los títulos logrados en 2020 y 2024.

Schareina asegura el podio

Más atrás, el español Tosha Schareina volvió a firmar una actuación sólida y terminó tercero en la etapa, a 00h12'58'' del vencedor. Este resultado le permitió al piloto de Honda asegurar prácticamente la medalla de bronce en la clasificación general. Salvo un contratiempo mayor en la última especial, Schareina confirmará su segundo podio consecutivo en la prueba.

La cuarta posición del día fue para Adrien Van Beveren (+00h13'07''), mientras que Skyler Howes completó los cinco mejores a 00h24'24''. El joven español Edgar Canet finalizó sexto (+00h27'43''), aunque una caída le privó de luchar por un crono aún más destacado.

Este sábado, el Dakar entrará en su jornada definitiva con una especial corta de solo 105 kilómetros. Ricky Brabec largará como el gran favorito, mientras que Luciano Benavides intentará quemar sus últimos cartuchos para revertir la historia en los metros finales.