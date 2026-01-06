Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago23.8°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

Francisco "Chaleco" López se alejó de los líderes tras una compleja tercera etapa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacido en Teno bajó a la sexta posición en la general.

Francisco
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López estuvo lejos de sus mejores actuaciones en el Rally Dakar y este martes en la tercera terminó en la 12ª posición en un resultado que lo alejó de la zona de podio en la Categoría Challenger de la exigente prueba que recorre Arabia Saudita.

El oriundo de Teno logró un tiempo de 5h09'25" para los 421 kilómetros de especial que se corrieron en torno a la localidad de Alula para quedar a lejanos 31'16" del ganador de la prueba, el estadounidense Brock Heger.

En la clasificación general, López concretó un tiempo de 13h40'12" para quedar a 31'25" del mismo Heger, líder de la competencia.

Este miércoles y jueves los pilotos afrontarán la Etapa Maratón, la cual mide dos días de competencia con 451 kilómetros de especial y 75 de enlace.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada