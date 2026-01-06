Francisco "Chaleco" López se alejó de los líderes tras una compleja tercera etapa

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López estuvo lejos de sus mejores actuaciones en el Rally Dakar y este martes en la tercera terminó en la 12ª posición en un resultado que lo alejó de la zona de podio en la Categoría Challenger de la exigente prueba que recorre Arabia Saudita.

El oriundo de Teno logró un tiempo de 5h09'25" para los 421 kilómetros de especial que se corrieron en torno a la localidad de Alula para quedar a lejanos 31'16" del ganador de la prueba, el estadounidense Brock Heger.

En la clasificación general, López concretó un tiempo de 13h40'12" para quedar a 31'25" del mismo Heger, líder de la competencia.

Este miércoles y jueves los pilotos afrontarán la Etapa Maratón, la cual mide dos días de competencia con 451 kilómetros de especial y 75 de enlace.