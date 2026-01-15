Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

Francisco "Chaleco" López sigue al acecho del podio a falta de dos etapas para el cierre del Dakar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional está a 28 minutos del tercero.

Francisco
contenido de servicio
El piloto chileno Francisco "Chaleco" López se mantuvo al acecho de la zona de podio en la Categoría SSV del Rally Dakar 2026 luego de rematar en la décima posición en la 11ª etapa de la prueba que se realiza en Arabia Saudita.

El nacido en Teno logró un tiempo de 3h38'32" para los 346 kilómetros de especial que se corrieron entre Bisha y Al Henakiyah, para terminar a 8'21" del ganador de la etapa, el estadounidense Brock Heger.

Con este resultado, López se mantuvo en la cuarta posición de la clasificación general con un crono total de 52h06'18", a 1h55'50" del líder, el mismo Heger.

Además, está a cerca de 28 minutos del tercero, el francés Xavier De Soultrait a falta de dos jornadas para el final.

Este viernes se correrá la 12ª etapa de la competencia con una especial de 311 kilómetros y una especial de 409 kilómetros entre Al Henakiyah y Yanbu.

