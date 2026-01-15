Ignacio Cornejo cumplió con la etapa 11 y dio un nuevo paso a la meta en el Dakar

El piloto chileno Ignacio Cornejo dio un paso más a la meta del Rally Dakar 2026 al terminar en la 14ª posición de la 11ª etapa de la prueba que se corre en Arabia Saudita.

El nacido en Iquique logró completar los 346 kilómetros de especial que se corrieron entre Bisha y Al Henakiyah en un tiempo de 3h07'04", quedando a lejanos 13'52" del ganador de la prueba, el estadounidense Skyler Howes.

Con este resultado, Cornejo se mantuvo en la séptima posición de la clasificación general con un crono de 45h59'38", quedando a 1h10'50" del líder de la prueba, el argentino Luciano Benavides.

En tanto, Tomás de Gavardo terminó en la 34a posición de la etapa de este jueves en el Dakar 2026 con un crono de 3h46'38" y se instaló en la posición 26 de la clasificación general de 54h22'38".

Este viernes se correrá la 12ª etapa de la competencia con una especial de 311 kilómetros y una especial de 409 kilómetros entre Al Henakiyah y Yanbu.