Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

Lucas del Río logró la mejor participación chilena al finalizar cuarto en el Rally Dakar 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En tanto, Ignacio Casale culminó sexto en su regreso a la competencia.

Lucas del Río logró la mejor participación chilena al finalizar cuarto en el Rally Dakar 2026
Con el término del Rally Dakar 2026, uno de los pilotos chilenos que puede sacar cuentas positivas en cuanto a su participación es Lucas del Río después de finalizar en el cuarto lugar de la categoría Challenger de la competición que se disputó en Arabia Saudita.

El competidor de BBR Motorsport remató en la tercera posición del último tramo cronometrado, donde marcó un tiempo de 53 minutos y 45 segundos. Pese a subir al podio de la etapa, quedó a 50 segundos de los 55:22:13 que consagraron al argentino Nicolás Cavigliasso.

Por su parte, Ignacio Casale concretó un positivo retorno a la actividad tras ausentarse en la versión anterior y culminó en la sexta ubicación de la clasificación general, a dos minutos del trasandino.

El apodado "perro", quien integró las filas del equipo BBR Motorsport, finalizó la especial definitiva en el décimo tercer puesto con un tiempo total de 56 horas, 40 minutos y 41 segundos.

