Tópicos: País | Región de Los Ríos

Continúa búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil en los bosques de Máfil

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Funcionarios realizan las labores donde -supuestamente- fue arrastrado el cadáver por algunos miembros de su familia.

La abogada Karina Riquelme aseveró que "no hay temor" respecto a que se encuentren los restos.

Continúa búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil en los bosques de Máfil
 ATON (Referencial)
Carabineros de la Región de Los Ríos continúa este fin de semana la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil Catricura, de 73 años, luego de la formalización por parricidio en contra de su hijo, Javier Troncoso Chuñil, ahora en prisión preventiva, acusado de asfixiarla en presencia del resto de la familia.

Funcionarios realizan labores de búsqueda en un bosque de la zona de Máfil con apoyo de perros adiestrados, donde, supuestamente, el cuerpo fue arrastrado por algunos miembros de la familia.

La abogada Karina Riquelme aseveró que "no hay temor respecto de que se encuentre el cuerpo. Nosotros esperamos que se encuentre y estamos también atentos porque tenemos peritos especializados que van a viajar especialmente a cuando suceda ese momento, para acompañar las pericias que se deban realizar y de esa manera se pueda comprobar lo que efectivamente sucedió".

El abogado Óscar Olivares, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, abordó la situación en El Diario de Cooperativa y apuntó a los comentarios que realizó el Gobierno sobre el caso: "En la misma línea del caso Gustavo Gatica, en el sentido de que el Gobierno debe abstenerse de efectuar cualquier tipo de comentario a este respecto, por cuanto el caso se encuentra en etapa de investigación".

Asimismo, puso en duda el rol de activista climática de la mujer: "El rol de activista ambiental que se le atribuye a la víctima no está del todo confirmado. Atribuirle un carácter más bien político-ambiental a un caso de esta naturaleza me parece sumamente precipitado".

"Al margen de aquello, supongamos que efectivamente la señora Julia Chuñil era una activista ambiental, para efectos penales pienso que aquello no va a tener mayor relevancia o impacto, por cuanto lo que está detrás de esto, entre otros delitos, es el de parricidio y esto no vendría a agravar el hecho".

Otros dos hijos de Chuñil quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, con un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación.

