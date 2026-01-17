Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

Nasser Al Attiyah conquistó su sexto título y llevó a la gloria a Dacia en su segundo Rally Dakar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El catarí es uno de los pocos competidores capaces de ganar el Touareg con cuatro fabricantes distintos

Nasser Al Attiyah conquistó su sexto título y llevó a la gloria a Dacia en su segundo Rally Dakar
Nasser Al Attiyah conquistó su sexto título en el Rally Dakar 2026 y firmó un nuevo hito histórico al otorgarle a Dacia su primera victoria absoluta en la prueba de autos, en apenas la segunda participación de la marca en el desierto.

El piloto catarí volvió a demostrar su dominio en el rally raid y amplió un palmarés excepcional, tras sus triunfos anteriores con Volkswagen (2011), Toyota (2015, 2022 y 2023) y Mini (2019).

Con ello, Al Attiyah se consolidó como uno de los pocos competidores capaces de ganar el Touareg con cuatro fabricantes distintos, un logro reservado a leyendas como el español Carlos Sainz y el francés Stéphane Peterhansel.

Pese a sumar solo dos victorias de etapa, en la sexta y la duodécima especial, el catarí impuso un ritmo calculado que le permitió marcar diferencias decisivas, especialmente en la etapa 10, la vuelta de la maratón, donde amplió su ventaja de forma casi definitiva.

El español Nani Roma completó una sólida actuación y terminó segundo, a 9 minutos y 42 segundos, mientras que la lucha por el resto del podio se mantuvo abierta hasta los últimos kilómetros.

