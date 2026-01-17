Por 2 segundos: Luciano Benavides se quedó ajustadamente con el título en el Dakar 2026

Por apenas dos segundos, el piloto argentino Luciano Benavides (KTM) hizo historia en el Dakar 2026 al consagrarse campeón en la categoría motos con la menor diferencia registrada en la prueba, logrando así su primera victoria absoluta y estrenándose como ganador en un rally internacional.

El trasandino aprovechó un error de navegación del líder de la general, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), en el kilómetro 98 de la especial y lo superó en el esprint final

Esto sucedió luego de que el norteamericano arrancase la jornada decisiva con 3'20" de ventaja sobre Benavides y, además, se estaba beneficiando de las bonificaciones por abrir pista en la especial Yanbu-Yanbu, de 105 kilómetros.

El punto de quiebre llegó precisamente en el kilómetro 98. Brabec se equivocó en la navegación cuando aún contaba con más de tres minutos y medio de renta en la general virtual. Tomó un rumbo incorrecto y, aunque detectó el error, ya no tuvo margen para corregirlo.

Con este triunfo, Benavides siguió los pasos de su hermano Kevin, también vencedor del Dakar en motos, quien se coronó en 2023 con 43 segundos de ventaja sobre el australiano Toby Price.

El podio final lo completó el español Tosha Schareina (Honda), que volvió a subirse al cajón, aunque un peldaño más abajo que en la edición anterior.