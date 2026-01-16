Tiene 13 años menos: El futbolista nacional que enamoró a la mamá de Marcianeke

El mundo del espectáculo y el deporte nacional se cruzaron este viernes en las redes sociales. Yasna Muñoz, conocida influencer y madre del cantante urbano Marcianeke, sorprendió a sus seguidores al confirmar que mantiene una relación sentimental con el futbolista profesional Kevin Egaña.

El jugador, quien actualmente se desempeña como lateral izquierdo en Deportes Puerto Montt, fue el encargado de hacer pública la noticia. A través de sus historias de Instagram, el deportista de 29 años publicó una fotografía junto a Muñoz, de 42 años, evidenciando el vínculo amoroso pese a la diferencia de edad entre ambos.

En la publicación, Egaña no escondió sus sentimientos y dedicó breves y directas palabras a su pareja: "Te amo, nos vemos pronto", escribió el futbolista, acompañando el texto con emojis de corazón. La imagen fue reposteadas posteriormente por la propia Yasna Muñoz en su perfil.

Cabe destacar que la madre del artista urbano ganó gran notoriedad en el último tiempo, transformándose en una figura de las redes sociales con cerca de 200 mil seguidores. En sus plataformas, Muñoz documentó recientemente su cambio estético, compartiendo detalles de diversos procedimientos que elevaron su perfil mediático, sumando ahora esta conexión con el fútbol nacional.