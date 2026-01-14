Ruy Barbosa vio terminada su participación en el Rally Dakar por fuerte caída

El Rally Dakar llegó a su fin para el nacional Ruy Barbosa este miércoles, ya que sufrió una fuerte caída a 60 kilómetros de la meta en la Etapa 10, justo en el tramo que unía el campamento refugio con Bisha, en Arabia Saudita.

El accidente se produjo cuando el piloto de HT Rally Raid venía firmando una de sus mejores actuaciones, con tiempos que lo proyectaban hasta el puesto 11 de la clasificación general. Esto, le provocó una lesión en el hombro derecho, además de daños en su Honda CRF-450.

Barbosa tuvo que ser asistido en pista por personal médico y por los corredores Edgar Canet, Martim Ventura y Tomás de Gavardo, debiendo abandonar una carrera que hasta ese momento lo tenía como la gran revelación chilena en motos.

"Hoy iba todo muy bien hasta que pasó esto. Estoy con mucha pena, pero hice un tremendo trabajo", escribió posteriormente a través de sus redes sociales.

Con su retiro, el competidor criollo dejó escapar una clasificación general histórica para un debutante nacional y también el tercer lugar del podio en la categoría Rally2, cuando restaban solo tres etapas para el cierre del Dakar.