Alejandro Tabilo se estrelló con la solidez de Halys y dijo adiós a Australia

El tenista chileno Alejandro Tabilo (79° de la ATP) chocó ante la solidez que exhibió el francés Quentin Halys (83°) en la primera ronda del Abierto de Australia y se despidió prematuramente del torneo que se juega en el Melbourne Park.

El zurdo nacido en Canadá fue incapaz de leer el buen servicio del galo y terminó perdiendo por 6-2, 6-2 y 7-6 (2) en un partido que se prolongó por una hora y 56 minutos.

El número dos de Chile parecía bien asentado en el fondo de la cancha, pero un quiebre en el quinto juego comenzó a mermar el tenis del nacional.

De ahí en más, Halys se apoyó en su buen servicio (sumó 12 aces) y apenas le concedió una oportunidad de quiebre al chileno para dominar el partido. En el segundo parcial, el guion se repitió y sendos quiebres rompimientos le permitieron al europeo aumentar su ventaja.

En el tercer set, el nacional ofreció algo más de lucha forzando el desempate, pero en esa instancia el galo repitió su fórmula para capitalizar los errores de Tabilo y apoyarse en su saque para sellar la victoria.

Pese a la caída, Tabilo está sumando 15 puntos ATP, lo que le valen mantenerse entre los 80 mejores del orbe en el Ranking Live.