Carlos Alcaraz vivió debut triunfal en el Abierto de Australia tras superar a Adam Walton

El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) inició con paso firme su andadura en el Abierto de Australia tras derrotar con autoridad al local Adam Walton (79°) por parciales de 6-3, 7-6 (2) y 6-2 en la primera ronda del torneo.

Sin Juan Carlos Ferrero en el palco, pero respaldado por Samu López, el murciano enfrentó a un rival rocoso que no quebró hasta el octavo juego. Con la primera manga en su bolsillo, el segundo episodio fue más duro después de que ambos se hicieran rupturas mutuas.

Llegada la hora del tie break, el español no tuvo complicaciones y sacó la ventaja necesaria para encaminar lo que ya parecía su debut triunfal.Ante esta desesperación, Walton no pudo seguir el ritmo y llegó a quedar en cero en el sexto juego, dándole a Alcaraz la opción de finiquitar todo con un segundo quiebre.

Con este triunfo, el número uno del mundo se citó en la segunda ronda con el alemán Yannick Hanffmann (101°), quien superó al estadounidense Zachery Svajda (143°) por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6(3).