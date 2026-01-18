Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago29.8°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Carlos Alcaraz vivió debut triunfal en el Abierto de Australia tras superar a Adam Walton

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El murciano busca en Melbourne el único Grand Slam que le falta en su carrera.

Carlos Alcaraz vivió debut triunfal en el Abierto de Australia tras superar a Adam Walton
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) inició con paso firme su andadura en el Abierto de Australia tras derrotar con autoridad al local Adam Walton (79°) por parciales de 6-3, 7-6 (2) y 6-2 en la primera ronda del torneo.

Sin Juan Carlos Ferrero en el palco, pero respaldado por Samu López, el murciano enfrentó a un rival rocoso que no quebró hasta el octavo juego. Con la primera manga en su bolsillo, el segundo episodio fue más duro después de que ambos se hicieran rupturas mutuas.

Llegada la hora del tie break, el español no tuvo complicaciones y sacó la ventaja necesaria para encaminar lo que ya parecía su debut triunfal.Ante esta desesperación, Walton no pudo seguir el ritmo y llegó a quedar en cero en el sexto juego, dándole a Alcaraz la opción de finiquitar todo con un segundo quiebre.

Con este triunfo, el número uno del mundo se citó en la segunda ronda con el alemán Yannick Hanffmann (101°), quien superó al estadounidense Zachery Svajda (143°) por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6(3).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada