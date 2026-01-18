Cristian Garin conoció la programación para su debut en el Abierto de Australia
El murciano busca en Melbourne el único Grand Slam que le falta en su carrera.
El murciano busca en Melbourne el único Grand Slam que le falta en su carrera.
El tenista chileno Cristian Garin (78° del ATP) ya tiene confirmada su programación para su debut este lunes en el Abierto de Australia, el primer Gran Slam del año.
Teniendo al italiano Luciano Darderi (24°) en frente, el nacional se estrenará a eso de las 21:00 horas, siendo el encuentro que dé inicio a la acción en el 1573 Arena de Melbourne.
De avanzar, en segunda ronda "Gago" chocaría con el ganador entre el argentino Sebastián Báez (39°) o el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°), quienes se estarán enfrentando posteriormente en el Court 5.
Garin será el segundo chileno en entrar a la cancha en Australia ya que esta noche Alejandro Tabilo (81°) se enfrentará al francés Quentin Halys (85°) a eso de las 21:00 horas en el Court 15.