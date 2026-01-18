Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Cristian Garin conoció la programación para su debut en el Abierto de Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El murciano busca en Melbourne el único Grand Slam que le falta en su carrera.

El tenista chileno Cristian Garin (78° del ATP) ya tiene confirmada su programación para su debut este lunes en el Abierto de Australia, el primer Gran Slam del año.

Teniendo al italiano Luciano Darderi (24°) en frente, el nacional se estrenará a eso de las 21:00 horas, siendo el encuentro que dé inicio a la acción en el 1573 Arena de Melbourne.

De avanzar, en segunda ronda "Gago" chocaría con el ganador entre el argentino Sebastián Báez (39°) o el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°), quienes se estarán enfrentando posteriormente en el Court 5.

Garin será el segundo chileno en entrar a la cancha en Australia ya que esta noche Alejandro Tabilo (81°) se enfrentará al francés Quentin Halys (85°) a eso de las 21:00 horas en el Court 15.

