¿Cuándo empieza el Abierto de Australia 2026?

El Abierto de Australia 2026 tendrá lugar del 12 de enero al 1 de febrero en el tradicional Melbourne Park, en el primer Grand Slam en los circuitos ATP y WTA.

En el cuadro masculino, el italiano Jannik Sinner, segundo en el ranking mundial, tendrá el gran desafío de defender el título y meter presión en la pelea por recuperar el primer lugar en el escalafón de la ATP.

La cima del ranking está en manos del español Carlos Alcaraz, quien también tiene una gran meta en Melbourne: Ganar el único Grand Slam que le falta en su palmarés.

En el torneo femenino, en cambio, la número uno del ranking, la bielorrusa Aryna Sabalenka, intentará tomarse revancha, tras haber perdido la final del año pasado ante la norteamericana Madison Keys.

