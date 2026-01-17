Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

¿Cuándo y dónde ver el debut de Garin y Tabilo en el Abierto de Australia 2026?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los tenistas nacionales conocieron la programación de sus duelos este sábado.

¿Cuándo y dónde ver el debut de Garin y Tabilo en el Abierto de Australia 2026?
Los tenistas chilenos Cristian Garín (80° de la ATP) y Alejandro Tabilo (81°) conocieron este sábado su programación para el cuadro principal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

El primero en salir a la cancha será "Jano", quien enfrentará al francés Quentin Halys (83°) en la primera ronda. El duelo está agendado para este lunes 19 de enero, en el primer turno del Court 15, aunque por la diferencia horaria se disputará en Chile la noche del domingo 18, desde las 21:00 horas (08:00 GMT del lunes).

Por su parte, Garín debutará ante el italiano Luciano Darderi (24°), en un exigente cruce. El partido del ariqueño está programado para el 19 de enero, a partir de las 21:00 horas de Chile.

Ambos encuentros podrán seguirse íntegramente vía streaming en la plataforma Disney+, mientras que la transmisión televisiva dependerá de la programación de ESPN en sus distintas señales.

Además, todos los detalles y el desarrollo punto a punto de los partidos estarán disponibles en Cooperativa.cl.

