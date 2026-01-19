¿Cuándo y dónde ver el debut Garin ante Darderi en el Abierto de Australia?

Cristian Garín (78° del ATP) ya tiene todo listo para su estreno en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada 2026, ya que este lunes se medirá ante un duro rival como lo es el italiano Luciano Darderi (24°).

El encuentro será el encargado de abrir los fuegos en el 1573 Arena del Melbourne Park y, el vencedor de la jornada, se verá las caras con el ganador de la llave entre el argentino Sebastián Báez (39°) y el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°).

¿A qué hora y dónde ver a Garin en el Abierto de Australia?

El partido está programado para este lunes 19 de enero, a partir de las 21:00 horas de Chile (00:00 GMT del martes), y podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ y las señales de ESPN.

Así mismo, podrás seguir el desarrollo de este partido y todos sus pormenores en Cooperativa.cl.