Jugador de Universidad de Chile sufrió violenta encerrona en Colina

Nicolás Ramírez, defensor de Universidad de Chile, fue víctima de un violento robo de su vehículo durante la noche de este pasado domingo, mientras se trasladaba a su domicilio en Colina, donde fue interceptado por un grupo de desconocidos.

Según el reporte de Carabineros, el futbolista de 28 años transitaba por la intersección de la Ruta 5 Norte con la Autopista Nororiente cuando cinco individuos descendieron de un automóvil sedán gris y lo apuntaron con armas de fuego.

Ante esta situación, el jugador se vio obligado a descender y uno de los asaltantes efectuó un disparo al aire antes de realizar la huida. Pese a ello, el jugador no presentó lesiones físicas tras el incidente.

Posteriormente, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) realizó las pericias de rigor, localizando el automóvil de Ramírez abandonado en la comuna de Recoleta durante la madrugada y con el paradero de los delincuentes aún desconocido.