Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Jannik Sinner debutó con triunfo en el Abierto de Australia tras retiro de su rival

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El siguiente rival de Sinner en segunda ronda será Jack Duckworth.

Jannik Sinner debutó con triunfo en el Abierto de Australia tras retiro de su rival
El tenista italiano Jannik Sinner (2° del ATP) debutó en el Abierto de Australia con un sólido triunfo ante Hugo Gaston (93°) por parciales de 6-1, 6-2 y retiro por la primera ronda del certamen.

Sinner, vigente campeón del torneo, no tuvo problemas para llevarse la primera manga frente al tenista francés que poco pudo hacer contra el rendimiento del italiano.

Ya en el segundo set, el transcurso del partido no cambió y el nacido en San Candido consiguió ponerse dos sets arriba. Sin embargo, cuando finalizó la segunda manga, Gaston decidió retirarse del partido, un acto inesperado, ya que durante el desarrollo del cotejo el galo no pidió asistencia médica ni mostró dolencias físicas.

Con esta victoria, el número dos del mundo, enfrentará al local Jack Duckworth (88°) por la segunda ronda.

