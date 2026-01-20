[VIDEO] Con urgencia de ir al baño: Darderi le ganó a Garin aguantando severo "drama" estomacal

Un debut amargo y con un desenlace surrealista vivió Cristian Garin (82°) en el Abierto de Australia 2026. La segunda raqueta nacional no pudo superar la primera ronda y cayó ante el italiano Luciano Darderi (25°) por parciales de 7-6(5), 7-5 y 7-6(3), en un compromiso que rozó las tres horas de batalla en Melbourne.

Más allá del resultado, el encuentro quedó marcado por una situación pocas veces vista en el circuito de élite. Durante el tercer set, Darderi comenzó a evidenciar claros signos de malestar físico, solicitando asistencia médica y mostrando gestos de dolor abdominal evidente.

La tensión creció en el tie break final, donde el europeo luchó no solo contra el chileno, sino contra una severa urgencia fisiológica.

Apenas consiguió el punto de partido, la escena fue insólita: Luciano Darderi saludó fugazmente a Garin en la red y, sin tiempo para celebrar con el público o realizar la tradicional firma a la cámara, salió disparado hacia los vestuarios, urgido por su condición estomacal. El propio jugador confesó posteriormente que olvidó tomar un protector gástrico para un medicamento, lo que desencadenó el cuadro.

En lo deportivo, "Gago" tuvo oportunidades que no logró concretar. En el primer parcial llegó a estar en ventaja en el desempate, y en el segundo set desperdició un quiebre a favor. La irregularidad con su servicio y los errores no forzados en momentos clave terminaron por inclinar la balanza hacia el italiano, quien, pese a su delicado estado de salud, mostró mayor jerarquía en los puntos decisivos.

Con este resultado, el "Tanque" se suma a la lista de nacionales eliminados tempranamente en el primer "Major" de la temporada, cerrando una gira oceánica que deja más dudas que certezas de cara a la gira sudamericana de arcilla.