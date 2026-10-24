Por cuarta vez en la temporada: Tabilo chocará con Jódar en el debut del ATP de Basilea

El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) conoció este sábado a su rival para el debut en el ATP 500 de Basilea, certamen que arranca este domingo en Suiza y donde quedó emparejado con el español Rafael Jódar (11°).

Esta será la cuarta oportunidad en la que ambos se midan en la temporada, con ventaja para el hispano tras imponerse en las semifinales de Washington por 6-7, 6-4 y 6-4; y en la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati por 6-2 y 6-1.

Por su parte, "Jano" consiguió su único festejo de este año ante el madrileño tras vencerlo por 6-1 y 6-2 en la fase inicial de Indian Wells.

En caso de superar el estreno, el ganador de la llave se medirá en los octavos de final ante quien resulte vencedor del cruce entre el monegasco Valentin Vacherot (32°) y el argentino Mariano Navone (45°).