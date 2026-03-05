Alejandro Tabilo arrasó con Rafael Jódar y enfrentará a Daniil Medvedev en segunda ronda de Indian Wells

El chileno Alejandro Tabilo, 40° en el ranking mundial, impuso su categoría en su estreno en el Masters de Indian Wells y avanzó con paso firme a segunda ronda, tras vencer al joven español Rafeal Jódar (103°).

Tabilo dominó al tenista de 19 años en la pista dura de la cancha 6 del torneo californiano y ganó por 6-1 y 6-2 en menos de una hora de partido.

En la segunda ronda, Tabilo enfrentará al ruso Daniil Medvedev (11°), quien tuvo libre la primera fase por su condición de undécimo sembrado en el torneo.

Medvedev llegó a Indian Wells como campeón del ATP 500 de Dubai y tras pasar una odisea para salir de Medio Oriente, debido al conflicto bélico que afecta a esa zona.

Para Tabilo será un duelo inédito en su carrera, ya que nunca se ha enfrentado al ruso, exnúmero uno del mundo.

La organización de Indian Wells definirá la programación de este encuentro una vez finalizada la primera ronda del torneo.