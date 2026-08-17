Alejandro Tabilo sucumbió ante Rafael Jódar en la tercera ronda del Masters de Cincinnati

El chileno Alejandro Tabilo, 29° en el ranking mundial, se despidió este lunes del Masters 1.000 de Cincinnati, tras perder en la tercera ronda ante el español Rafael Jódar (11°).

Tabilo estuvo lejos de su mejor nivel y ofreció una débil resistencia al europeo, perdiendo por 6-2 y 6-1 en una hora y cuarto de partido.

En la primera manga, Tabilo perdió su servicio de entrada y no pudo recuperarse, sufriendo un segundo quiebre en el quinto juego.

En la segunda manga, el oriundo de Canadá poco pudo hacer ante el nivel de Jódar, sufriendo tres quiebres consecutivos.

El resultado también genera preocupación en el Team Chile, considerando que Jódar lidera la escuadra española para la serie de Copa Davis que se disputará en septiembre.

En octavos de final, Jódar enfrentará al italiano Flavio Cobolli (10°), quien eliminó al belga Alexander Blockx (32°) por 7-5, 4-6 y 7-5.

Tabilo, por su parte, tendrá su próximo desafío en el ATP 250 de Winston-Salem, en Carolina del Norte.