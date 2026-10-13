Tras seis meses inactivo: Nicolás Jarry fue confirmado en el Challenger de Guayaquil

El tenista criollo Nicolás Jarry (867° del ATP) concretará su ansiado regreso al circuito tras seis meses de inactividad luego de ser confirmado para el Challenger de Guayaquil, certamen que se desarrollará entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre.

La organización ratificó la wild card para el chileno en un cuadro que encabeza el argentino Román Burruchaga (62°) y que se disputará en las instalaciones del Guayaquil Tenis Club, entregando 75 puntos para el campeón.

El "Príncipe" no disputa un compromiso oficial desde el pasado 14 de abril en el Challenger de Oeiras, certamen donde se retiró por una lesión en el codo derecho que posteriormente le impidió disputar las clasificaciones de Roland Garros y Wimbledon.

Producto de su prolongada ausencia, Jarry tuvo un abismal descenso desde el lugar 133 en donde comenzó este año, hasta el casillero 800 del escalafón mundial, por lo que buscará su recuperación en el torneo ecuatoriano.