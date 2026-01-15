Regata Chiloé recorrerá 140 millas por el bicentenario de la incorporación del archipiélago a Chile

Un total de 140 millas náuticas recorrerá este año la Regata Chiloé Bicentenario, el evento náutico más importante del verano, que conmemorará, del 25 al 31 de enero, la incorporación del archipiélago al territorio nacional.

El evento náutico visitará Quinched, Castro, Dalcahue, Quemchi, Achao, Rilán, Chelín, Quehui, Paso Lemuy y el islote Yal, en una distancia equivalente a 260 kilómetros.

Las actividades oficiales comenzarán el sábado 24 de enero, con la formalización de las inscripciones, en el Centro Náutico Chiloé, en Quinched (Chonchi), mientras que el domingo 25, a las 13:00 horas, se realizará la regata preparatoria (fuera de competencia) entre Castro y Quinched, sede del evento, donde a las 20:00 horas tendrá lugar la ceremonia inaugural.

Las regatas puntuables, todas con largadas previstas al mediodía, comenzarán el lunes 26 de enero, con la travesía entre Quinched y Dalcahue (poco más de 19 millas náuticas); en tanto, el martes 27 la flota unirá Dalcahue y Quemchi (27 mn), para el miércoles 28 navegar el tramo más extenso, entre Quemchi y Achao (32 mn), equivalente a unos 60 km.

El jueves 29 los veleros irán desde Achao hasta Rilán (24 mn), para el viernes 30 partir en Rilán, pasar entre Chelín y Quehui, y regresar a Quinched (23 mn). En la clausura, el sábado 31 de enero, las tripulaciones zarparán desde Quinched, se adentrarán en el Paso Lemuy y rodearán el islote Yal (15 mn).

Cuando finalicen, habrán recorrido en menos de una semana una distancia similar a ir por tierra desde Santiago hasta Talca. La ceremonia de premiación está agendada para ese mismo día, a las 20:00 horas, en el Centro Náutico Chiloé de Quinched.