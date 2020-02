Gobierno, retail y cajas de compensación acuerdan entregar facilidades de pago a usuarios

El Gobierno selló un acuerdo con el retail financiero, las cajas de compensación y las cooperativas de crédito y ahorro, para entregar facilidades a los clientes que tengan deudas durante marzo.

El beneficio contempla reprogramar deudas con hasta seis meses de postergación sin intereses, definir nuevas formas de pago, y evitar la sobrecarga de marzo.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que "hemos articulado a los distintos sectores de la economía: a la banca privada, al BancoEstado, al retail financiero, a las cajas de compensación, a las cooperativas de crédito y ahorro, para que puedan entregar facilidades para que aquellas personas que están endeudadas puedan hacer frente de buena forma a esas deudas".

"Las chilenas y los chilenos son honestos, quieren pagar sus deudas y es bueno que exista la posibilidad de acceso al crédito", explicó el ministro. "Pero muchas veces se ven acogotados porque utilizan esos créditos para poder alimentarse o pagar otras deudas", añadió.

Reprogramación de hasta seis meses para los cesantes

Tomás Campero, presidente de la Asociación de Cajas de Chile, enfatizó que "en promedio, estamos hablando de un 5 a un 10 por ciento de las personas que están teniendo problemas económicos, de endeudamiento, que requieren algún tipo de reprogramación".

Entre las medidas de ayuda y mitigación, Campero declaró que "tenemos una medida de cesantía: cuando hay un trabajador activo que ha perdido su trabajo puede acercarse a una caja y puede reprogramar su crédito hasta en seis meses, casi a costo cero".

"¿Qué significa eso? Que no va a pagar intereses, que no va a haber cobranzas judiciales, que no van a haber intereses de morosidad y puede volver a pagar y obtener su acceso al crédito en seis meses más", aseguró.