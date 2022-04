El economista de la Universidad Adolfo Ibáñez Claudio Agostini señaló en El Primer Café que "los camioneros tienen varios privilegios" en cuanto a exenciones tributarias, y los consideró número uno "en grupos de interés con capacidad de presión". El académico argumentó que los transportistas "no sólo pagan diésel más barato de lo que debería ser, sino que, de lo poco que pagan, se les devuelve hasta el 80% -a diferencia de otros contribuyentes-, y además, pagan por renta presunta". Este último régimen también favorece a agricultores, y Agostini advirtió que la Sociedad Nacional de Agricultura ha insistido en no modificarlo, porque podría perjudicar a los "agricultores chicos". Sin embargo, muchas veces "esos agricultores no son tan chicos, sino que se disfrazan de chicos" para que se les obligue a pagar, en promedio, "la mitad de lo que deberían". Un tercer grupo son las constructoras, beneficiadas por la exención del IVA, por lo que la Cámara Chilena de la Construcción también se ha opuesto a hacer cambios. En paralelo a estas modificaciones, el ex asesor del Ministerio de Hacienda en Piñera II dijo ser "partidario de que no tengamos al 75% de la gente exenta" del impuesto al ingreso, "y se podría hacer bajando el IVA, de tal forma de que la clase media termine pagando menos".

