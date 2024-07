Acuerdo tributario: Macarena García alabó "cambio notable" del Gobierno

En El Primer Café de Cooperativa, la economista senior de Libertad y Desarrollo Macarena García relevó este jueves el "cambio notable" del Gobierno en el marco del Pacto Fiscal que impulsa, tras el avance del proyecto que dicta nuevas normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La Comisión de Hacienda de la Cámara Alta aprobó el miércoles la idea de legislar la ley antievasión de impuestos, en su segundo trámite constitucional, tras alcanzar un acuerdo con Hacienda para allanar su tránsito exitoso en los próximos pasos en el Congreso.

"Esto es una muy buena noticia y me da la idea de que efectivamente hay un giro respecto de lo que de lo que estaba tratando de hacer el Gobierno", opinó García, destacando que el Ejecutivo "básicamente no cambia en sí las consideraciones de disminuir la evasión, la elusión y una serie de cosas, pero le da un orden de prelación, y eso era lo que siempre, por ejemplo, el sector más centro derecha siempre pidió: que hubiera un orden de prelación, no que se evitaran ciertas cosas; que, primero, los que tienen que pagar impuestos que lo paguen, y esto le da un sentido de importancia y de urgencia a eso, pero dentro de ciertos marcos donde la ley sea clara, donde la ley sea conocida, donde no haya arbitrariedades".

"Al final del día, si efectivamente lo que nos importa es que entre la inversión y que la gente se atreva a invertir, a arriesgar, tanto los nacionales como los extranjeros, las reglas tienen que ser conocidas y eso, en este sentido, es una muy buena noticia porque da esa seguridad en las reglas. Es un cambio notable", indicó.

Respecto al Servicio de Impuestos Internos (SII), donde las materias de acuerdo apuntan a robustecer su carácter técnico, la economista señaló que "tener una gobernanza aparte del Servicio es para proteger, incluso, al mismo Servicio, porque ya ha tenido algunos problemas en el pasado de que se dudó de si era neutral o no".