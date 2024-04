CPC: No es razonable un aumento de impuestos a las empresas o a personas

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, insistió en Cooperativa que "no es razonable" un aumento de los impuestos para las personas o las empresas e instó al Ejecutivo a mejorar otros mecanismos para incrementar la recaudación del Estado.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Mewes dijo que "hicimos una propuesta bien concreta, en términos de rebajar los impuestos a las empresas y también respecto de los inversionistas chilenos comparado con los inversionistas extranjeros de un 44 a un 35 por ciento, el impuesto a las empresas de un 27 a un 23, para ser más competitivos".

"No somos quiénes para aprobar cosas que se discuten en el Congreso. Lo que hemos dicho, y desde hace muchísimo tiempo, es que no nos parece adecuado el aumento de impuestos, ni en las empresas ni a las personas", recalcó.

El líder del gremio sostuvo que "hoy día hay mecanismos para ir a recaudar donde se está evadiendo, donde hay evasión de IVA cercano al 19 por ciento, hay que ir por la informalidad, que hoy día la tenemos en un 27 por ciento, hay que hacer más eficiente el Estado".

"No es razonable pensar en una economía como la que hoy día estamos viendo, en un aumento de impuestos, ni a las empresas ni a las personas", aseveró.

"NO SOMOS PATERNALISTAS"

Sobre las críticas del Presidente Boric sobre paternalismo y prejuicios por parte del mundo empresarial, Mewes replicó que "hemos ido levantando algunos prejuicios que existían cuando parte el gobierno (...) hoy día nuestra relación en particular, desde la CPC y los presidentes de rama, con los distintos ministros, con el propio Presidente, es una relación fluida".

"Esos prejuicios no los tenemos, salvo que tenemos legítimas diferencias. Claramente nosotros no somos ni paternalistas ni hemos denigrado a nadie, y yo me pegué la revisión de todas las declaraciones que nosotros hemos hecho y en ningún momento hemos denigrado a nadie, porque para nosotros es vital tener una buena relación con el gobierno, más allá de las legítimas diferencias que pueden existir", añadió.