Marcel en Enape: En el pacto fiscal nos propusimos beneficiar a las mipymes

En el marco del Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana empresa de Chile (Enape), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, realizó este lunes una exposición centrada en el pacto fiscal y apoyo las empresas de menor tamaño.

En su intervención, el jefe de la billetera fiscal afirmó que "cuando se discutió la reforma tributaria, nosotros nos habíamos propuesto que esta no perjudicara a las mipymes. Nosotros llegamos con esa convicción, se discutió de otra manera, eventualmente se rechazó ese proyecto, pero ahora en el pacto fiscal nos propusimos ir más allá".

"Nos propusimos no solo que no se perjudicara, sino que derechamente se pudiera beneficiar a este sector", destacó Marcel en este evento, en el que también participaron la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y el ministro de Economía, Nicolás Grau.

La situación del pacto fiscal también fue analizada por el presidente del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma, otra de las autoridades que estuvieron en el Enape.

"Aquí tenemos un problema bien de fondo. ¿Qué es lo que el país necesita hacia adelante? ¿Qué se aumenten los impuestos o que se hagan cambios que permitan crecer a Chile? Este es el tema de fondo y una discrepancia que hemos tenido desde el primer minuto y vamos a seguir teniéndola hasta no ver un texto", advirtió el parlamentario.

En esta línea, indicó que es partidario "de todos aquellos cambios que permitan volver a hacer crecer Chile", sobre todo porque -según su opinión- "Chile creció muchos años y hace mucho tiempo que no lo está haciendo, no se está generando empleo, no se están mejorando los sueldos".

Para la próxima semana se espera que el Gobierno de a conocer los detalles de las actualizaciones a esta propuesta del pacto fiscal, fruto del diálogo de las últimas semanas con los representantes de los partidos que están en el Congreso y recomendaciones de expertos.

En tanto, esta tarde se espera la confirmación del cambio de directiva en la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme): dejará la presidencia Verónica Contreras y asumirá en su reemplazo Héctor Sandoval.