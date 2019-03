Reforma tributaria finalmente se votará en abril

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados finalmente votará la idea de legislar la reforma tributaria en abril y no en marzo, como lo esperaba el Gobierno.

Esto se confirmó luego de que se conociera la respuesta que el Gobierno dio al petitorio realizado por los partidos de oposición la semana pasada.

Según explicó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, "tal como estábamos comprometidos, el Gobierno ha hecho entrega de una respuesta, un planteamiento completo a todos los puntos que fueron planteados en su momento por la oposición".

"Nosotros recibimos de manos del presidente de la Comisión, un documento el día jueves pasado. Lo hemos analizado y hoy día estamos respondiendo. Quiero decir que nosotros tenemos la mejor disposición para llegar a un acuerdo y por eso hemos respondido todos y cada uno de los temas que estaban puestos en el documento de la oposición", explicó Larraín.

Sin embargo, los parlamentarios pidieron más tiempo, según explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini (DC).

"No, esta semana no. Me pidieron más tiempo porque no quedaron claros con la respuesta del ministro, tienen que analizarla", explicó Lorenzini.

En esa línea, aclaró que "yo pensé que podía venir una respuesta mucho más potente, más clara y precisa, pero el resto de los parlamentarios han tenido la duda, entonces me han pedido más tiempo para votar bien".