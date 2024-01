Sofofa: La situación de hoy no da para subir impuesto a las personas

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, remarcó que "la situación económica que estamos viviendo hoy no da para subir impuestos a las personas".

Los gremios empresariales reunidos en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sofofa entregaron la última jornada al Ministerio de Hacienda una contrapropuesta al pacto fiscal impulsado por el Gobierno, descartando el alza de impuesto e impulsando 30 medidas en favor del crecimiento económico.

En el documento, la CPC sostuvo que "Chile tiene una importante brecha tributaria con la OCDE en la tasa del impuesto corporativo, un 27% versus el 23,5% promedio de esos países", y que "los inversionistas nacionales enfrentan un impuesto total al capital que alcanza un 44,45%, generando una enorme disparidad con un inversionista extranjero".

Por lo anterior, se propone reducir el impuesto de primera categoría del 27% al 23%, que señaló como "prácticamente el promedio de la tasa de impuesto corporativo en los países OCDE", y avanzar en la rebaja del tributo total que paga el capital para que "converja desde el tope actual del 44,45% al 35%, que es la tasa que enfrentan inversionistas extranjeros en nuestro país".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la timonel de la Sofofa aseguró que "no estamos proponiendo subir impuestos a las personas, nosotros solo estamos mencionando brechas, pero hoy día la única propuesta concreta que estamos haciendo es bajar el impuesto de primera categoría y el impuesto total de 44 a 35, del 27 al 23, el impuesto de primera categoría, y el de 35 final del peaje".

"Nosotros entendemos que la situación económica que estamos viviendo hoy no da para subir impuestos a las personas, y por ende no estamos proponiendo subir impuestos a las personas. Creemos que hoy día no están las condiciones para que eso ocurra", subrayó.

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON EL PACTO FISCAL

Respecto a las similitudes entre la propuesta del Ejecutivo y el gran empresario, Navarro detalló que "hay mucha coincidencia, ambos creemos que el desarrollo económico se logra vía crecimiento, progreso social y responsabilidad fiscal", además de la eficiencia del gasto público, medidas de cumplimiento tributario con respecto a la evasión y alza de impuestos.

En esta línea, afirmó que la "principal diferencia" entre las propuestas es que la de ellos apunta a una "simplificación o el impacto fiscal que podría traer en la recaudación si bajamos la tasa de impuesto corporativo y la tasa de impuesto general", y así "equiparar un poquito esa cancha tributaria" con los inversionistas extranjeros, "tener condiciones que sean competitivas que permitan que más empresas se quieran venir a instalar aquí en el país y que la actividad empresarial se desarrolle competitivamente para que finalmente vía crecimiento", añadió.

[📻] Presidenta de la Sofofa: Atacar todo lo que sea delinquir es algo muy importante, pero es evidente que en la evasión tenemos que hacer un esfuerzo mayor y reducir la brecha entre quienes cumplen y quienes delinquen #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) January 3, 2024

"Estamos proponiendo cosas que son bien sensatas, obviamente desde el sector empresarial no somos colegisladores, esto va a tener que discutirse en otras arenas, más políticas y legislativas, pero claramente nosotros como sector empresarial estamos entregando evidencia, datos para una mejor toma de decisiones", señaló la empresaria.

Sobre la recaudación, Navarro indicó que "tenemos algunas medidas que podrían compensar esta baja de la tasa de impuesto total, una de ellas es el impuesto al dividendo o al retiro de utilidades, que es una discusión que yo creo que vale la pena que tengamos. También vemos otros espacios en mayor eficiencia en el sector público (...), hay espacios de modernizar, de ser más eficientes, también en la lucha contra la evasión, pero finalmente el tema de mayor recaudación se genera cuando crecemos más".