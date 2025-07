¿Tiene que renunciar Etcheberry por su deuda de contribuciones? Economistas opinan

Economistas coincidieron este jueves en El Primer Café en cuanto a que el no pago de contribuciones en su vivienda de Paine por parte del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, generado un problema al Gobierno, pero aún faltan antecedentes para exigirle una renuncia.

Claudio Agostini, de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostuvo que "éste es un tema, probablemente, más general que el caso del director", pero él "no es cualquier persona; no es uno más de todos (los chilenos) estos que tienen el problema".

"Siendo un súper buen director de Impuestos Internos, él se equivocó. (Arreglar este problema) es lo primero que debería haber hecho el primer día, precisamente porque le podía rebotar y porque hace un daño institucional tremendo".

Asimismo, en el proceso de selección, "en Alta Dirección Pública le deberían haber preguntado esto, y sería relevante transparentar si el Gobierno sabía o no (sobre esta situación al momento de elegirlo)", remarcó Agostini en Cooperativa.

Como concepto general, "yo creo que uno no puede llegar y pedir renuncias hasta tener todos los antecedentes. Lo que uno quisiera saber es si él informó cuando postuló a ADP o no, si el Gobierno sabía o no (cuando lo nombró), si cuando llegó trató de arreglar esto o no, si existen de verdad todos los papeles en la Municipalidad (que acreditan sus gestiones) y efectivamente se presentaron; revisemos todos esos antecedentes y con eso uno puede tomar una decisión", sentenció el académico.

"Yo le creo a Javier Etcheberry que él hizo muchas cosas para que le actualizaran los datos de su propiedad, y me parece bien que el ministro de Hacienda haya anunciado que se va a revisar la documentación para comprobar si es así", dijo, también en El Primer Café, el economista Eugenio Rivera, del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible.

"Me parece que con demasiada facilidad se le está pidiendo la renuncia, sin tomar en cuenta lo que se está haciendo ahora (...) Analicemos en concreto el tema de las personas y de su responsabilidad respecto de sus impuestos, pero me parece a mí que, por el interés del país, sería muy importante terminar con estas solicitudes de renuncia por meros intereses políticos", agregó.

"Un problema político para el Gobierno"

Finalmente, el economista de la Universidad de Chile Jaime Ruiz-Tagle, dijo que, "probablemente, él debió haber puesto estos antecedentes (sobre la mesa) antes de asumir como director, y eso podría haber llevado a que la primera política que pudiese haber llevado tuviera relación con las contribuciones, con facilitar la actualización de todo ese mecanismo".

"Las instituciones se fortalecen en estos momentos de crisis, cuando se tensionan (...) Hay un problema que es político, de cómo proteger a la institución de Impuestos Internos, que tiene que ser transparente, tiene que ser pulcra, de manera que todos los chilenos podamos confiar en ella", sostuvo.

Ruiz-Tagle advirtió que "el Gobierno tendrá que tomar una decisión compleja, como todas las decisiones políticas", pues "es muy desafortunado lo que ocurrió y es un problema político mayor para el Gobierno".