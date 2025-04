Ubilla: Imprudencia de Boric con Trump nos puede poner en el centro de la mira

Rodrigo Ubilla (RN), exsubsecretario de Interior del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, criticó en El Primer Café de Cooperativa la "imprudencia" del Presidente Gabriel Boric al tildar a su par de Estados Unidos, Donald Trump, como "nuevo emperador".

Durante su gira por India y en medio de la guerra arancelaria, Boric expresó la semana pasada que Trump "desafía las instituciones, incluida la justicia. No queremos líderes autoritarios. Él representa todo lo que rechazo".

Ante estos dichos, el director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo fustigó "la imprudencia del Presidente" y añadió que "mientras en Chile, el propio Ministerio de Hacienda y la Cancillería eran extremadamente prudentes, el Presidente se dio dos o tres gustitos, que en mi opinión ponen en riesgo que esta amenaza nos haga a nosotros ponernos en el centro de la mira de un país que tiene mucha fuerza y mucho poder".

"Ahora, si no nos ponen en la mira, igual tiene impacto en Chile, porque nosotros dependemos de la economía mundial. Somos un país integrado, por lo cual si hay inestabilidad (...) entonces puede producirse un efecto rebote en Chile", remarcó Ubilla.

El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, el UDI Claudio Arqueros, coincidió con el exsubsecretario y sostuvo en Cooperativa que "lo que uno esperaría del Gobierno y del Presidente de la República es que frente a un país como Estados Unidos, y dadas las señales que ha dado Trump en su estilo, (...) más que salir a darse un gusto personal, más que decir lo que al Presidente le parece o no, es que represente los intereses del país, y en eso el Presidente ha quedado al debe porque es de sentido común".

Arqueros añadió que "aquí no se debe atacar ad hominem (a la persona), a un mandatario, sobre todo un mandatario como el de EEUU. Lo que Chile debería estar buscando, es otro camino, es el camino del diálogo, es el camino de la conversación, de la negociación".

A su juicio, "lo que hace el Presidente básicamente es darse un gusto, que no es que no tenga sentido, tiene todo el sentido, pero en el sentido de quien no ha logrado estar a la altura del cargo".

Frente Amplio: no estar a disposición de Trump

Camila Miranda, presidenta de Nodo XXI ligada al Frente Amplio, sostuvo en El Primer Café que "desde Chile tenemos que hacer ejercicio de nuestra soberanía, ser sumamente patriótico y hay claramente multilateralismo, pero no ponerse a disposición de los vaivenes de Donald Trump".

"Yo creo que aquí hay que tener, con mayor certeza, la convicción de si el país puede tener una vía al desarrollo donde se articule con otro o vamos a estar en una suerte de ser vasallos de Donald Trump. Me parece que no y en ese sentido el Presidente cuando está en la gira en la India, lo que está haciendo es justamente construir diversificación de las relaciones económicas del país para no depender justamente de alguien que está diciendo cosas sumamente complejas sobre los otros países".

Apostando también por el multilateralismo, el DC Luis Ruz, del Centro Democracia y Comunidad, comentó que "como país no tenemos ni la capacidad, ni el tamaño para entrar en una lógica de represalia. Creo que que por ahí no va el camino. Por lo tanto, a Chile, un país lejano, un país que además es pequeño, lo que resta es más bien profundizar lo que ha sido la política de libre comercio, la promoción de los principios que sustentan la integración económica".

En Cooperativa, Ruz añadió que "en este en este mundo global, que se hace cada vez más incierto, (hay que) volver a empujar la política de cooperación más que la política de confrontación porque es el camino o, por lo pronto, ha sido el camino que le ha permitido a a nuestro país tener un desarrollo como lo hemos visto durante las últimas décadas".