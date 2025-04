Boric dispara otra vez: "Trump representa todo lo que rechazo"

El Presidente Gabriel Boric volvió a arremeter contra Donald Trump y lo señaló como una figura que, tanto en su política local como internacional, es su total opuesto.

Tras haber apuntado previamente que el estadounidense "pareciera pretender ser un nuevo emperador", Boric profundizó en sus críticas en el marco de una entrevista con el diario The Indian Express, en el marco de su visita al gigante asiático.

"Trump desafía las instituciones, incluida la justicia. No queremos líderes autoritarios. Él representa todo lo que rechazo (Mr. Trump represents everything I oppose). Creo en el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y en la cooperación entre naciones, no en el aislamiento", señaló el Mandatario (ver archivo adjunto).

"El mundo está interconectado. Un país o líder que cree que puede aislarse sin colaborar puede tener éxito a corto plazo, pero no a largo. La estrategia de Chile, un país mediano con 20 millones de habitantes, es diversificarse e interconectarse. Por eso mi viaje a India es importante. No dependemos de Estados Unidos ni queremos depender de un solo país o líder", remarcó Boric, que alabó la política internacional del primer ministro indio, Narendra Modi, con quien se reunió el martes.

"Algo que me impresiona de Modi es su capacidad para hablar con Zelenski, Putin, Trump y Xi Jinping al mismo tiempo. Él representa un país grande. Nosotros, como país estratégico, queremos independencia, pero también dialogar con todos", explicó.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto al Primer Ministro de India, Narendra Modi, encabezaron el intercambio de acuerdos en materias mineras, culturales, Asuntos Antárticos y cooperación ante desastres, fortaleciendo así la colaboración bilateral entre ambas… pic.twitter.com/Tpq6KxhF1y — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) April 1, 2025

En la misma línea, explicó que, con su su visita oficial, "mi deseo y objetivo es convertir a Chile en el centro de India en América Latina".

"India aún no tiene suficiente presencia en América Latina. No solo en bienes comerciales o manufactura, sino también en su cultura y visión del mundo. (...) Chile es un país que demuestra que es posible tener relaciones sólidas con China, la Unión Europea, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, el Asia-Pacífico y, con esta visita, buscamos fortalecer nuestra relación con India, la democracia más grande del mundo. También hablamos de cooperación cultural: creemos que Chile es un lugar atractivo para la industria cinematográfica de Bollywood", recordó.

"Con (India) compartimos el océano Pacífico y podemos cooperar en su defensa. Además, Chile es un país donde el yoga y el ayurveda son muy practicados. India tiene mucho espacio para crecer en nuestra región. Espero que esta visita ayude a fortalecer estos lazos", enfatizó el Mandatario, que al cierre de la entrevista, fue consultado, "como presidente millennial de Chile", sobre qué consejo daría a los miembros de su generación."

"Primero, aléjense del celular. Lean más: historia, poesía, literatura de su país y del mundo. Cuestionen las reglas y a sí mismos. Tengan cuidado con las noticias falsas. Piensen por sí mismos y actúen, pero no solo por su propio beneficio, sino en colaboración con otros. Cambiar el mundo no es una cuestión individual, sino colectiva. Eso es la política", fue su respuesta.

Llamado a la política chilena

En medio de su viaje, ya en la ciudad de Mumbai, y en otra intervención pública, Boric también reaccionó a las tarifas arancelarias anunciadas el miércoles por Donald Trump, e hizo un emplazamiento a la política nacional.

"Chile ha tomado las medidas correspondientes, se ha anticipado a esta situación y estamos trabajando unidos, sector público y sector privado, para enfrentar las consecuencias y tomar las oportunidades", señaló.

"Lo que por mi parte, desde India, Mumbai, le pido a la política chilena, es grandeza, es altura de miras y es unidad para enfrentar juntos el escenario internacional que hoy día está convulso, pero en el cual Chile tiene las fortalezas -tanto institucionales como de su pueblo- para salir adelante y seguir creciendo como país", sostuvo.

En tanto, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, anunció que en junio de este año se va a reunir la comisión que evalúa el Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos, y ahí se abrirá un foco de negociación.

Con los nuevos aranceles "se abren oportunidades, porque los precios de los distintos bienes importados de los distintos países van a cambiar. Como nosotros estamos en la banda inferior del efecto de este aumento arancelario (10 por ciento), podría haber cambios favorables para los productos importados desde Chile en Estados Unidos", dijo Sanhueza.

Por otor lado, "se confirma una reunión de la comisión administradora del TLC que tenemos con ellos para junio de este año. Por lo tanto, hay una voluntad de dialogar, de conversar y de seguir trabajando", sostuvo la economista frenteamplista.