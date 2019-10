UDI: La reintegración tributaria no se negociará, a riesgo de que se caiga

Chile Vamos se alineó con el Gobierno respecto a no negociar la reintegración tributaria, yendo al "todo o nada" a riesgo de que el proyecto que se pueda caer en el Senado y, desde ya, apuntan a que un fracaso del proyecto será responsabilidad de la oposición.

Luego que el Presidente Sebastián Piñera afirmara en El Diario de Cooperativa que no se puede negociar lo esencial al referirse a la reintegración, aspecto clave del proyecto, la reforma tributaria se tomó gran parte de la conversación del comité político este lunes.

Piñera y reintegración tributaria: No se puede negociar lo que es esencial #PiñeraEnCooperativa https://t.co/TTzZLj9q1S pic.twitter.com/klQPUjD2cc — Cooperativa (@Cooperativa) October 14, 2019

En esta instancia, los ministros reconocieron el escenario de incertidumbre ante la discusión en el Senado, aunque dejaron claro que la reintegración no se transará y el bloque decidió alinearse con el Ejecutivo.

Tras el comité político de los lunes en La Moneda, la timonel de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, afirmó que "ese es un tema que no se va a transar y que tampoco se va a negociar, a riesgo de que se caiga".

"Entre todos se fijó una postura en donde queda claro la postura del Gobierno. Nosotros somos parlamentarios de Gobierno y, desde esa perspectiva, efectivamente si no se llega a un acuerdo, esta reforma probablemente no se va a aprobar y, por lo mismo, eso va a ser exclusiva responsabilidad de la oposición y que se hagan un poco cargo de aquello", aseveró.

"Aquí hay un protocolo firmado, un protocolo de acuerdo" con la DC, cuyos votos fueron claves en la Cámara de Diputados, recordó Van Rysselberghe.

Allamand: Si la oposición lo rechaza, se debe buscar alternativas

El senador de RN Andrés Allamand, uno de los que planteó negociar el mecanismo en el Senado, dijo que apoyará la reintegración en el Senado, e indicó que, en caso que se llegase a rechazar, habrá que explorar el nuevo escenario.

"Nosotros vamos a apoyar ese intento, pero si en definitiva la oposición rechaza la reintegración, obviamente que se genera un nuevo escenario y en ese escenario va a haber que estar dispuestos a buscar alternativas", comentó.

Allamand sostuvo que van a ver "cómo avanzan las negociaciones y cómo avanza la tramitación en el Senado. El Gobierno tiene todo el derecho para impulsar la reintegración, el Gobierno ha dicho que es el corazón de su proyecto".

El disímil escenario en el Senado

La iniciativa se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, cuyo presidente Ricardo Lagos Weber (PPD) advirtió que cualquier acuerdo que se haya trabajado volvió a foja cero.

En la DC, la senadora Carolina Goic aún no se define respecto a la reintegración y Ximena Rincón dijo que no está en condiciones de negociar nada; respecto a los independientes, Carlos Bianchi sostuvo que no está disponible con el tono de La Moneda.

"No estoy dispuesto ni disponible en la medida que no haya diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, somos colegisladores. Por lo tanto, en esta colegislación mal podríamos no buscar e intentar llegar a acuerdos. Yo estoy haciendo un llamado al Presidente de la República a que colegislemos", expresó el senador.

El parlamentario independiente sostuvo que "claro que provoca ruido esta rigidez que propone el Presidente, a uno también lo desconcierta un poco. Yo esperaba que haya ánimo de conversaciones".

Hay 43 senadores en el Congreso, de los cuales el Gobierno necesita 22 para darle luz verde a la reforma. Considerando que 19 son de Chile Vamos, La Moneda le falta convencer a tres parlamentarios.

Por ello, pueden resultar claves las posturas de Rincón y Goic, más los independientes Bianchi y Alejandro Guillier.