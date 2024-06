Ministro Grau: Alianza Codelco-SQM "es muy buen acuerdo para el país"

El ministro de Economía, Nicolás Grau, relevó este viernes por la tarde como "muy bueno para el país y para Codelco" el acuerdo definitivo alcanzado este viernes por la cuprífera estatal y SQM para conformar una nueva asociación y explotar litio hasta 2060 en el Salar de Atacama, donde se concentra el 90% de las reservas chilenas.

"El acuerdo que hoy día se firmó es un fiel reflejo de lo que se anunció en su minuto en el memorándum de entendimiento anunciado a finales del año pasado. Ahora, sigue siendo cierto que ese memorándum de entendimiento y lo que ahora queda con más detalles y, además, firme en términos legales es un muy buen acuerdo para el país y para Codelco", dijo el secretario de Estado en entrevista con Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

Según Grau, este pacto "es el mejor resultado posible en el escenario que existía".

El acuerdo establece que la asociación público-privada, que empezará a operar en 2025 y en la que Codelco tendrá el 50% de las acciones más una, será controlada primero por SQM y a partir de 2031 por la cuprífera estatal.

El objetivo es lograr una producción adicional total para el periodo 2025-2030 de 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) y una producción anual a partir de 2031 de 280.000 a 300.000 toneladas.

"No sé si todavía se ha asimilado esto con la importancia que tiene. Lo que acabo de señalar implica que Codelco, durante el 2025 -es decir, antes de que termine el Gobierno del Presidente Gabriel Boric-, se va a levantar como una de las empresas líderes en la producción de litio del mundo, no solo una empresa líder en la producción de cobre como lo es en la actualidad", enfatizó el titular de Economía.

"TODAS LAS DECISIONES RELEVANTES VAN A ESTAR DETERMINADAS POR CODELCO"

El ministro destacó la importancia de la mayoría estatal de la asociación, remarcando que "desde el 2025 en adelante, vamos a tener la certeza de que todas las decisiones relevantes que se tomen en materia de litio en el Salar de Atacama van a estar determinadas por la opinión de Codelco".

"Codelco es un representante de los chilenos, de cada uno de nosotros; por lo tanto, este no es solo un tema -como muchas veces se plantea- fiscal, de cuántos recursos más va a obtener el país -que van a ser recursos importantes-, sino también significa que todas las decisiones relevantes -por ejemplo, en materia de inversión, de las tecnologías, de las estrategias que tengamos para para darle mayor valor agregado a la producción- van a ser tomadas ya no solo desde la perspectiva de una empresa privada en particular, sino desde la perspectiva de todos los chilenos y las chilenas representados por Codelco en esa asociación", comentó.

PONCE LEROU NO PODRÁ SER DIRECTOR DE LA NUEVA ASOCIACIÓN

SQM es controlada por la china Tianqi y Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet.

La eventual presencia de Ponce Lerou en el directorio de la nueva asociación había generado mucha controversia por sus vínculos con el fallecido exdictador (1973-1990) y su implicación en el escándalo de financiamiento irregular de políticos hace una década, pero Grau ratificó en Cooperativa que finalmente el acuerdo le deja fuera.

"De acá al 2030 existía una cláusula de que, aún cuando esto fuera administrado por SQM, no permitía que Ponce Lerou estuviera en el directorio de SQM. Esa cláusula se mantiene de aquí al 2030 en esta nueva empresa, pero, además, desde el 2031 esta nueva empresa público-privada, que a partir del 2031 va a tener siete directores, ninguno de esos directores podría ser Ponce Lerou, porque se tomó la decisión de que ninguna persona que haya estado al menos 10 años ya sea en el directorio de Codelco o en el directorio de SQM puede ser parte del directorio de esta nueva empresa".

"Eso significa que Ponce Lerou no podría ser director hasta el 2060", agregó.

"Ahora, usted dirá: 'Bueno, pero pueden ser otras personas (cercanas a Ponce Lerou) parte de ese directorio desde el 2031 en adelante'. Eso es es cierto, pero yo diría algo más relevante: desde el 2031 en adelante, Codelco va a nombrar a cuatro directores de siete, lo que, por supuesto, le va a permitir controlar ese directorio", planteó el titular de Economía.

En ese sentido, Grau señaló que "si la pregunta de fondo -que yo me imagino que es la que motiva esa inquietud- es qué nos puede asegurar que el interés de los chilenos es el que va a primar en todas las decisiones relevantes de esta empresa en el futuro, bueno, lo que asegura aquello es que Codelco va a poder nombrar cuatro de siete directores; por lo tanto, creo que eso es lo más sustantivo".