Diputados consideran insuficiente el presupuesto de salud del Gobierno

En la previa del debate en la Cámara en torno a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud, diputados de la comisión del ramo estiman que su aprobación está en riesgo si es que el Gobierno no aumenta los recursos de la red pública.

El Ejecutivo pretende que la Sala reponga este jueves el financiamiento para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), para la Atención Primaria de Salud (APS), Redes Asistenciales, los Servicios de Salud, y de hospitales por grupo relacionado por diagnóstico, todas glosas rechazadas en la comisión especial mixta.

En el caso de la APS, el per cápita que el Gobierno ofrece llega a 11.794 pesos, por lo que el diputado Tomás Lagomarsino (ind) indicó que "lo que estamos buscando es que el monto propuesto por el Ejecutivo al Congreso se aproxime lo más posible a los 12.960 pesos, que es lo que hemos venido solicitando en coordinación con los gremios".

"Esperamos que el Ejecutivo pueda llegar a algún protocolo de acuerdo donde podamos subir la cifra. Sin ese protocolo, van a haber hartos parlamentarios dispuestos a abstenerse o rechazarlo", alertó.

A la vez, los recursos que el Gobierno propone asignar a los hospitales -según diputados oficialistas y de oposición- apenas les permitirán pagar las deudas que llevan a cuestas en estos últimos meses del 2024.

"Nos hemos querido concentrar principalmente en enfrentar la crisis hospitalaria, porque los recursos de hoy son insuficientes para hacerlo", comentó Ana María Gazmuri (Acción Humanista), de modo que su propósito inmediato "es ejercer una presión sobre esos puntos, para que el Ejecutivo se allane a ampliar esos presupuestos y esos montos a riesgo cierto de rechazar esas partidas".

Republicanos espera que Senado no reponga la "tómbola"

Por otro lado, el diputado republicano Agustín Romero relevó la necesidad de que el Presupuesto 2025 no incluya el Sistema de Admisión Escolar, como reza la polémica indicación aprobada ayer por la Cámara, por la cual el Gobierno ya hizo reserva de constitucionalidad.

"Creo que es un clamor de todos los ciudadanos en Chile, independiente de que hoy a lo mejor hay gente que no está durmiendo en las calles (para postular), porque las mismas carpas que se ponían afuera de los colegios se trasladaron a una lista en internet. Lo que pasa es que los padres ven que a sus hijos los están matriculando en comunas lejanas de los centros donde viven", argumentó el opositor.

Por ende, "espero que el Senado lo ratifique y que el Gobierno escuche esta señal porque, si estuviera funcionando, los padres estarían contentos. Lo que nosotros vemos es apoyo, que nos están agradeciendo que, de una vez por todas, el Congreso haya escuchado".

El Ministerio de Educación aclaró en la víspera que esta glosa no tendrá efecto en la admisión para el próximo año, pero el sistema no podría ser utilizado para el 2026 si es que la Cámara Alta no desecha esta enmienda.