Gobierno presentó comisión asesora para optimizar el gasto público

El Gobierno presentó una comisión de asesores con el fin de comprometer una correcta ejecución del gasto público y asegurar la transparencia, calidad e impacto del Presupuesto de la nación.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, además firmó un acuerdo con el Senado y la Cámara de Diputados para que el gasto público tenga un enfoque ciudadano, es decir, que los recursos que aporta la gente vía impuestos, regresen íntegramente a ellos mediante políticas públicas.

"Todos los chilenos y chilenas pagan impuestos, (buscamos que) el aporte que ellos hagan con su impuesto, tenga mecanismos de evaluación de ese gasto, (con el fin de) asegurar que ese gasto va en la dirección correcta, de asegurar que ese gasto tiene un norte que es ciudadano", señaló Briones.

"Nunca debemos olvidar que esos recursos tienen un fin último, que es dar servicios ciudadanos", enfatizó el ministro quien agregó: "Asegurar que de 100 pesos que nos entregan los chilenos, ojalá la integralidad de esos 100 pesos lleguen a puerto, a la última milla, lleguen al ciudadano final".

Entre los integrantes de la comisión para mejorar el gasto público se encuentran: Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda durante la segunda administración de la ex Presidenta Bachelet; Harald Beyer, ex ministro de Educación en la primera administración de Piñera –destituido mediante una acusación constitucional-; y Jeannette von Wolfersdorff, ex directora de la Bolsa de Comercio de Santiago.